    Finance
    • 23 February, 2026
    • 09:23
    CBA currency exchange rates (23.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.6% to 2.0096 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.01% to 2.2138 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0096

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2138

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2020

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1178

    100 KRW (South Korean won)

    0.0830

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2462

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2690

    1 DKK (Danish krone)

    0.6357

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2175

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0187

    1 INR (Indian rupee)

    2.2983

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1882

    1 SEK (Swedish krona)

    2.2008

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5457

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2436

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5457

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3405

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4663

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5285

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0998

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1786

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0139

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6078

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4756

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3943

    1 RON (Romanian leu)

    0.0171

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3441

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4532

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3339

    1 SDR (IMF)

    0.0388

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0393

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.1011

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0174

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,773.3770

    Gold (1 ounce)

    148.2159

    Silver (1 ounce)

    3,690.1900

    Platinum (1 ounce)

    2,979.0120

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2026)

