Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2025)
- 22 октября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9737 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6% - до 2,0885 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9737
|
100 российских рублей
|
2,0885
|
1 австралийский доллар
|
1,1052
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0090
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1190
|
1 чешская крона
|
0,0812
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2643
|
1 грузинский лари
|
0,6279
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2747
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1804
|
1 швейцарский франк
|
2,1363
|
1 израильский шекель
|
0,5161
|
1 канадский доллар
|
1,2142
|
1 кувейтский динар
|
5,5495
|
100 казахстанских тенге
|
0,3156
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5070
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1693
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6006
|
1 польский злотый
|
0,4655
|
1 румынский лей
|
0,3883
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3102
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3180
|
1 Турецкая лира
|
0,0405
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1202
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9780
|
Золото
|
7016,7245
|
Серебро
|
83,2463
|
Платина
|
2608,9050
|
Палладий
|
2419,6100