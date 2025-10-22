Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2025)

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 09:16
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9737 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6% - до 2,0885 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9737

    100 российских рублей

    2,0885

    1 австралийский доллар

    1,1052

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0090

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1190

    1 чешская крона

    0,0812

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2643

    1 грузинский лари

    0,6279

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2747

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1804

    1 швейцарский франк

    2,1363

    1 израильский шекель

    0,5161

    1 канадский доллар

    1,2142

    1 кувейтский динар

    5,5495

    100 казахстанских тенге

    0,3156

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5070

    1 молдавский лей

    0,1009

    1 норвежская крона

    0,1693

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6006

    1 польский злотый

    0,4655

    1 румынский лей

    0,3883

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3102

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3180

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0407

    100 Японских йен

    1,1202

    1 Новозеландский доллар

    0,9780

    Золото

    7016,7245

    Серебро

    83,2463

    Платина

    2608,9050

    Палладий

    2419,6100

    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2025)

