Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2025)
- 22 oktyabr, 2025
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9737 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,0885 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9737
|
100 Rusiya rublu
|
2,0885
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1052
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0090
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1190
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2643
|
1 Gürcü larisi
|
0,6279
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2747
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1804
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1363
|
1 İsrail şekeli
|
0,5161
|
1 Kanada dolları
|
1,2142
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5495
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3156
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5070
|
1 Moldova leyi
|
0,1009
|
1 Norveç kronu
|
0,1693
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6006
|
1 Polşa zlotası
|
0,4655
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3883
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3102
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3180
|
Türk lirəsi
|
0,0405
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0407
|
Yapon yeni
|
1,1202
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9780
|
Qızıl
|
7016,7245
|
Gümüş
|
83,2463
|
Platin
|
2608,9050
|
Palladium
|
2419,6100