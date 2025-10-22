İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2025)

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9737 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,0885 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9737

    100 Rusiya rublu

    2,0885

    1 Avstraliya dolları

    1,1052

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0090

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1190

    1 Çexiya kronu

    0,0812

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2643

    1 Gürcü larisi

    0,6279

    1 Honq Konq dolları

    0,2188

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2747

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1804

    1 İsveçrə frankı

    2,1363

    1 İsrail şekeli

    0,5161

    1 Kanada dolları

    1,2142

    1 Küveyt dinarı

    5,5495

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3156

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5070

    1 Moldova leyi

    0,1009

    1 Norveç kronu

    0,1693

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6006

    1 Polşa zlotası

    0,4655

    1 Rumıniya leyi

    0,3883

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3102

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3180

    Türk lirəsi

    0,0405

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0407

    Yapon yeni

    1,1202

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9780

    Qızıl

    7016,7245

    Gümüş

    83,2463

    Platin

    2608,9050

    Palladium

    2419,6100
    məzənnə dollar manat
