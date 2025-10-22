Ilham Aliyev UEFA Champions League
    CBA currency exchange rates (22.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9737 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.6% to 2.0885 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9737

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0885

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1052

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0090

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1190

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0812

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2643

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6279

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0193

    1 GBP (British pound)

    2.2747

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1804

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1363

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5161

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2142

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5495

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3156

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5070

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1009

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1693

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6006

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4655

    1 RON (Romanian leu)

    0.3883

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3102

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3180

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0407

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1202

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9780

    Gold (1 ounce)

    7,016.7245

    Silver (1 ounce)

    83.2463

    Platinum (1 ounce)

    2,608.9050

    Palladium (1 ounce)

    2,419.6100
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2025)

