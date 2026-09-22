Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2026)

    Финансы
    • 22 сентября, 2026
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2026)

    Согласно официальным валютным курсам Центрального банка Азербайджана на сегодняшний день, курс доллара США остался без изменений и составил 1,7000 манатов.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03 % и составил 1,9512 манатов, курс 100 российских рублей вырос на 0,8 % и составил 2,0323 манатов.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9512

    100 российских рублей

    2,0323

    1 австралийский доллар

    1,2106

    1 белорусский рубль

    0,5543

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1256

    1 чешская крона

    0,0802

    1 китайский юань

    0,2539

    1 датская крона

    0,2610

    1 грузинский лари

    0,6522

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0177

    1 британский фунт

    2,2757

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1730

    1 швейцарский франк

    2,0728

    1 израильский шекель

    0,5642

    1 канадский доллар

    1,2121

    1 кувейтский динар

    5,5121

    100 казахстанских тенге

    0,3793

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5396

    1 молдавский лей

    0,0970

    1 норвежская крона

    0,1803

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6124

    1 польский злотый

    0,4489

    1 румынский лей

    0,3707

    1 сербский динар

    0,0166

    1 сингапурский доллар

    1,3332

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4526

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3209

    1 Турецкая лира

    0,0348

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0380

    100 Японских йен

    1,0796

    1 Новозеландский доллар

    0,9752

    Золото

    7380,7625

    Серебро

    112,1533

    Платина

    3044,4875

    Палладий

    2203,3615
    Курсы валют ЦБА Доллар США Азербайджанский манат
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2026)
    CBA currency exchange rates (22.09.2026)

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