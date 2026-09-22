Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2026)
- 22 сентября, 2026
- 09:19
Согласно официальным валютным курсам Центрального банка Азербайджана на сегодняшний день, курс доллара США остался без изменений и составил 1,7000 манатов.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03 % и составил 1,9512 манатов, курс 100 российских рублей вырос на 0,8 % и составил 2,0323 манатов.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9512
|
100 российских рублей
|
2,0323
|
1 австралийский доллар
|
1,2106
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1256
|
1 чешская крона
|
0,0802
|
1 китайский юань
|
0,2539
|
1 датская крона
|
0,2610
|
1 грузинский лари
|
0,6522
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0177
|
1 британский фунт
|
2,2757
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1730
|
1 швейцарский франк
|
2,0728
|
1 израильский шекель
|
0,5642
|
1 канадский доллар
|
1,2121
|
1 кувейтский динар
|
5,5121
|
100 казахстанских тенге
|
0,3793
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5396
|
1 молдавский лей
|
0,0970
|
1 норвежская крона
|
0,1803
|
100 узбекских сомов
|
0,0144
|
100 пакистанских рупий
|
0,6124
|
1 польский злотый
|
0,4489
|
1 румынский лей
|
0,3707
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3332
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4526
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3209
|
1 Турецкая лира
|
0,0348
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0380
|
100 Японских йен
|
1,0796
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9752
|
Золото
|
7380,7625
|
Серебро
|
112,1533
|
Платина
|
3044,4875
|
Палладий
|
2203,3615