Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2026)

Согласно официальным валютным курсам Центрального банка Азербайджана на сегодняшний день, курс доллара США остался без изменений и составил 1,7000 манатов.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03 % и составил 1,9512 манатов, курс 100 российских рублей вырос на 0,8 % и составил 2,0323 манатов.