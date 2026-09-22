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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2026)

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9512 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % artaraq 2,0323 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9512

    100 Rusiya rublu

    2,0323

    1 Avstraliya dolları

    1,2106

    1 Belarus rublu

    0,5543

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1256

    1 Çexiya kronu

    0,0802

    1 Çin yuanı

    0,2539

    1 Danimarka kronu

    0,2610

    1 Gürcü larisi

    0,6522

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0177

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2757

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1730

    1 İsveçrə frankı

    2,0728

    1 İsrail şekeli

    0,5642

    1 Kanada dolları

    1,2121

    1 Küveyt dinarı

    5,5121

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3793

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5396

    1 Moldova leyi

    0,0970

    1 Norveç kronu

    0,1803

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6124

    1 Polşa zlotası

    0,4489

    1 Rumıniya leyi

    0,3707

    1 Serbiya dinarı

    0,0166

    1 Sinqapur dolları

    1,3332

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4526

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3209

    Türk lirəsi

    0,0348

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0380

    Yapon yeni

    1,0796

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9752

    Qızıl

    7380,7625

    Gümüş

    112,1533

    Platin

    3044,4875

    Palladium

    2203,3615
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2026)
    CBA currency exchange rates (22.09.2026)

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