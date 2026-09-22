Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran
    Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran

    CBA currency exchange rates (22.09.2026)

    Finance
    • 22 September, 2026
    • 09:30
    CBA currency exchange rates (22.09.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.03% to 1.9512 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.0323 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9512

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0323

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2106

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5543

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1256

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0802

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2539

    1 DKK (Danish krone)

    0.2610

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6522

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0177

    1 GBP (British pound)

    2.2757

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1730

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0728

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5642

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2121

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5121

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3793

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5396

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0970

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1803

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0144

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6124

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4489

    1 RON (Romanian leu)

    0.3707

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0166

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3332

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4526

    1 SDR (IMF)

    2.3209

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0348

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0380

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0796

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9752

    Gold (1 ounce)

    7,380.7625

    Silver (1 ounce)

    112.1533

    Platinum (1 ounce)

    3,044.4875

    Palladium (1 ounce)

    2,203.3615
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2026)

    Latest News

    20:42
    Video

    Trump says Aliyev credited him with Azerbaijan-Armenia settlement

    Foreign policy
    20:33

    Pakistan security forces kill six militants in Balochistan

    Other countries
    20:29

    Two wanted FETÖ members detained in Ankara

    Region
    20:11

    MP: Mining program to bring Azerbaijan over 1 billion manats a year

    Industry
    19:48

    New US sanctions lead to suspension of Iranian flights to Azerbaijan

    Infrastructure
    19:45

    Jeyhun Bayramov attends opening of UN General Assembly debate

    Foreign policy
    19:36

    MFA: Azerbaijan does not recognize so-called 'presidential elections' held in Tskhinvali region of Georgia

    Foreign policy
    19:33

    Azerbaijan's mining expansion to create new demand for skilled workers

    Industry
    19:13

    Azerbaijan, Georgia discuss expanding regional cooperation

    Region
    All News Feed