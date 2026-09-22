CBA currency exchange rates (22.09.2026)
- 22 September, 2026
- 09:30
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.03% to 1.9512 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.0323 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9512
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.0323
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2106
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5543
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1256
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0802
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2539
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2610
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6522
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2167
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0177
|
1 GBP (British pound)
|
2.2757
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1730
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.0728
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5642
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2121
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5121
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3793
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5396
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0970
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1803
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0144
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6124
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4489
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3707
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0166
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3332
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4526
|
1 SDR (IMF)
|
2.3209
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0348
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0380
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0796
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9752
|
Gold (1 ounce)
|
7,380.7625
|
Silver (1 ounce)
|
112.1533
|
Platinum (1 ounce)
|
3,044.4875
|
Palladium (1 ounce)
|
2,203.3615