Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9921, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9921 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2306 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6796 1 Бразильский реал 0,3224 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1149 100 Вон Республики Корея 0,1436 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2162 1 Китайский юань 0, 2627 1 Датская крона 0,2679 1 Грузинский лари 0, 5457 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0231 1 Британский фунт стерлингов 2,3201 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1956 1 Швейцарский франк 1,8383 1 Израильский шекель 0, 5307 1 Канадский доллар 1,3284 1 Кувейтский динар 5,6478 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4058 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1960 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4314 1 Сингапурский доллар 1,2568 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4135 1 Турецкая лира 0,1971 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5530 1 Новозеландский доллар 1,1914 Золото (1 унция) 3020,2880 Серебро (1 унция) 38,7058 Платина (1 унция) 1633,3260 Палладий (1 унция) 3278,6965 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.09.2021)