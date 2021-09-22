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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 сентября 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9921, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9921

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2306

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6796

1 Бразильский реал

0,3224

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1149

100 Вон Республики Корея

0,1436

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2162

1 Китайский юань

0, 2627

1 Датская крона

0,2679

1 Грузинский лари

0, 5457

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3201

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1956

1 Швейцарский франк

1,8383

1 Израильский шекель

0, 5307

1 Канадский доллар

1,3284

1 Кувейтский динар

5,6478

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4058

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1960

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4314

1 Сингапурский доллар

1,2568

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4135

1 Турецкая лира

0,1971

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5530

1 Новозеландский доллар

1,1914

Золото (1 унция)

3020,2880

Серебро (1 унция)

38,7058

Платина (1 унция)

1633,3260

Палладий (1 унция)

3278,6965
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2021)

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