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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
21 декабря 2020 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,46% - до 2,0717 маната, курс рубля на 1,29 % - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0717

1 Российский рубль

0.0229

1 Австралийский доллар

1.2870

1 Аргентинское песо

0.0205

1 Белорусский рубль

0.6779

1 Бразильский реал

0.3344

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1152

100 Вон Республики Корея

0.1541

1 Чешская крона

0.0792

100 Чилийских песо

0.2342

1 Китайский юань

0.2595

1 Датская крона

0.2785

1 Грузинский лари

0.5199

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2722

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2045

1 Швейцарский франк

1.9173

1 Израильский шекель

0.5249

1 Канадский доллар

1.3232

1 Кувейтский динар

5.5838

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4201

1 Мексиканское песо

0.0843

1 Молдавский лей

0.0988

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1954

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4621

1 Сингапурский доллар

1.2753

1 Саудовский риал

0.4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4547

1 Турецкая лира

0.2213

1 Тайваньский доллар

0.0603

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0607

100 Японских йен

1.6437

1 Новозеландский доллар

1.2062

Золото (1 унция)

3223.5315

Серебро (1 унция)

45.2985

Платина (1 унция)

1780.6055

Палладий (1 унция)

4042.0900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.12.2020)

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