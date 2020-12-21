Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,46% - до 2,0717 маната, курс рубля на 1,29 % - до 0,0229 маната.