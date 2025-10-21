Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% и составил 1,9780 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,4% - до 2,1002 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9780

    100 российских рублей

    2,1002

    1 австралийский доллар

    1,1057

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0114

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1193

    1 чешская крона

    0,0814

    1 китайский юань

    0,2388

    1 датская крона

    0,2649

    1 грузинский лари

    0,6264

    1 гонконгский доллар

    0,2189

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2767

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1802

    1 швейцарский франк

    2,1436

    1 израильский шекель

    0,5177

    1 канадский доллар

    1,2100

    1 кувейтский динар

    5,5566

    100 казахстанских тенге

    0,3158

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5085

    1 молдавский лей

    0,1008

    1 норвежская крона

    0,1688

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6023

    1 польский злотый

    0,4669

    1 румынский лей

    0,3889

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3127

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3217

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0407

    100 Японских йен

    1,1249

    1 Новозеландский доллар

    0,9742

    Золото

    7383,2870

    Серебро

    88,4077

    Платина

    2778,8965

    Палладий

    2556,4090
