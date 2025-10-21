Ilham Aliyev UEFA Champions League
    CBA currency exchange rates (21.10.2025)

    Finance
    • 21 October, 2025
    • 09:29
    CBA currency exchange rates (21.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.3% to 1.9780 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.4% to 2.1002 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9780

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1002

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1057

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0114

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1193

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0814

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2388

    1 DKK (Danish krone)

    0.2649

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6264

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2189

    1 INR (Indian rupee)

    0.0193

    1 GBP (British pound)

    2.2767

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1802

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1436

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5177

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2100

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5566

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3158

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5085

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1008

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1688

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6023

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4669

    1 RON (Romanian leu)

    0.3889

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3127

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3217

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0407

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1249

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9742

    Gold (1 ounce)

    7,383.2870

    Silver (1 ounce)

    88.4077

    Platinum (1 ounce)

    2,778.8965

    Palladium (1 ounce)

    2,556.4090
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2025)

