    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2025)

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:12
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 2,1002 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9780

    100 Rusiya rublu

    2,1002

    1 Avstraliya dolları

    1,1057

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0114

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1193

    1 Çexiya kronu

    0,0814

    1 Çin yuanı

    0,2388

    1 Danimarka kronu

    0,2649

    1 Gürcü larisi

    0,6264

    1 Honq Konq dolları

    0,2189

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2767

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1802

    1 İsveçrə frankı

    2,1436

    1 İsrail şekeli

    0,5177

    1 Kanada dolları

    1,2100

    1 Küveyt dinarı

    5,5566

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3158

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5085

    1 Moldova leyi

    0,1008

    1 Norveç kronu

    0,1688

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6023

    1 Polşa zlotası

    0,4669

    1 Rumıniya leyi

    0,3889

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3127

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3217

    Türk lirəsi

    0,0405

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0407

    Yapon yeni

    1,1249

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9742

    Qızıl

    7383,2870

    Gümüş

    88,4077

    Platin

    2778,8965

    Palladium

    2556,4090
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2025)

