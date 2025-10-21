Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2025)
- 21 oktyabr, 2025
- 09:12
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9780 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 2,1002 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9780
|
100 Rusiya rublu
|
2,1002
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1057
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0114
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1193
|
1 Çexiya kronu
|
0,0814
|
1 Çin yuanı
|
0,2388
|
1 Danimarka kronu
|
0,2649
|
1 Gürcü larisi
|
0,6264
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2189
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2767
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1802
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1436
|
1 İsrail şekeli
|
0,5177
|
1 Kanada dolları
|
1,2100
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5566
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3158
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5085
|
1 Moldova leyi
|
0,1008
|
1 Norveç kronu
|
0,1688
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6023
|
1 Polşa zlotası
|
0,4669
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3889
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3127
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3217
|
Türk lirəsi
|
0,0405
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0407
|
Yapon yeni
|
1,1249
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9742
|
Qızıl
|
7383,2870
|
Gümüş
|
88,4077
|
Platin
|
2778,8965
|
Palladium
|
2556,4090