Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2026)

    Финансы
    • 21 сентября, 2026
    • 09:24
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% до 1,9507 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,19% до 2,017 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9507

    100 российских рублей

    2,0170

    1 австралийский доллар

    1,2117

    1 белорусский рубль

    0,5543

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1229

    1 чешская крона

    0,0801

    1 китайский юань

    0,2539

    1 датская крона

    0,2609

    1 грузинский лари

    0,6532

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0177

    1 британский фунт

    2,2742

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1728

    1 швейцарский франк

    2,0654

    1 израильский шекель

    0,5608

    1 канадский доллар

    1,2138

    1 кувейтский динар

    5,5164

    100 казахстанских тенге

    0,3797

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5362

    1 молдавский лей

    0,0971

    1 норвежская крона

    0,1804

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6125

    1 польский злотый

    0,4471

    1 румынский лей

    0,3706

    1 сербский динар

    0,0166

    1 сингапурский доллар

    1,3325

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4526

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3195

    1 Турецкая лира

    0,0348

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0380

    100 Японских йен

    1,0827

    1 Новозеландский доллар

    0,9730

    Золото

    7404,7410

    Серебро

    112,5698

    Платина

    3059,4900

    Палладий

    2229,0910
    Курсы валют ЦБА Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Доллар США Азербайджанский манат
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2026)
    CBA currency exchange rates (21.09.2026)

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