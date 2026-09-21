Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2026)
- 21 сентября, 2026
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% до 1,9507 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,19% до 2,017 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9507
|
100 российских рублей
|
2,0170
|
1 австралийский доллар
|
1,2117
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1229
|
1 чешская крона
|
0,0801
|
1 китайский юань
|
0,2539
|
1 датская крона
|
0,2609
|
1 грузинский лари
|
0,6532
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0177
|
1 британский фунт
|
2,2742
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1728
|
1 швейцарский франк
|
2,0654
|
1 израильский шекель
|
0,5608
|
1 канадский доллар
|
1,2138
|
1 кувейтский динар
|
5,5164
|
100 казахстанских тенге
|
0,3797
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5362
|
1 молдавский лей
|
0,0971
|
1 норвежская крона
|
0,1804
|
100 узбекских сомов
|
0,0144
|
100 пакистанских рупий
|
0,6125
|
1 польский злотый
|
0,4471
|
1 румынский лей
|
0,3706
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3325
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4526
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3195
|
1 Турецкая лира
|
0,0348
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0380
|
100 Японских йен
|
1,0827
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9730
|
Золото
|
7404,7410
|
Серебро
|
112,5698
|
Платина
|
3059,4900
|
Палладий
|
2229,0910