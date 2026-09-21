Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2026)
- 21 sentyabr, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,11 % azalaraq 1,9507 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,19 % artaraq 2,0170 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9507
|
100 Rusiya rublu
|
2,0170
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2117
|
1 Belarus rublu
|
0,5543
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1229
|
1 Çexiya kronu
|
0,0801
|
1 Çin yuanı
|
0,2539
|
1 Danimarka kronu
|
0,2609
|
1 Gürcü larisi
|
0,6532
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2742
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1728
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0654
|
1 İsrail şekeli
|
0,5608
|
1 Kanada dolları
|
1,2138
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5164
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3797
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5362
|
1 Moldova leyi
|
0,0971
|
1 Norveç kronu
|
0,1804
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6125
|
1 Polşa zlotası
|
0,4471
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3706
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3325
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4526
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3195
|
Türk lirəsi
|
0,0348
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0827
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9730
|
Qızıl
|7404,7410
|
Gümüş
|
112,5698
|
Platin
|
3059,4900
|
Palladium
|
2229,0910