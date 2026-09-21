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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2026)

    Maliyyə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,11 % azalaraq 1,9507 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,19 % artaraq 2,0170 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9507

    100 Rusiya rublu

    2,0170

    1 Avstraliya dolları

    1,2117

    1 Belarus rublu

    0,5543

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1229

    1 Çexiya kronu

    0,0801

    1 Çin yuanı

    0,2539

    1 Danimarka kronu

    0,2609

    1 Gürcü larisi

    0,6532

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0177

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2742

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1728

    1 İsveçrə frankı

    2,0654

    1 İsrail şekeli

    0,5608

    1 Kanada dolları

    1,2138

    1 Küveyt dinarı

    5,5164

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3797

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5362

    1 Moldova leyi

    0,0971

    1 Norveç kronu

    0,1804

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6125

    1 Polşa zlotası

    0,4471

    1 Rumıniya leyi

    0,3706

    1 Serbiya dinarı

    0,0166

    1 Sinqapur dolları

    1,3325

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4526

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3195

    Türk lirəsi

    0,0348

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0380

    Yapon yeni

    1,0827

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9730

    Qızıl

    		 7404,7410

    Gümüş

    112,5698

    Platin

    3059,4900

    Palladium

    2229,0910
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2026)
    CBA currency exchange rates (21.09.2026)

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