Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran
    Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran

    CBA currency exchange rates (21.09.2026)

    Finance
    • 21 September, 2026
    • 09:47
    CBA currency exchange rates (21.09.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.11% to 1.9507 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.19% to 2.0170 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9507

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0170

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2117

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5543

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1229

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0801

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2539

    1 DKK (Danish krone)

    0.2609

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6532

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0177

    1 GBP (British pound)

    2.2742

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1728

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0654

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5608

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2138

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5164

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3797

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5362

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0971

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1804

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0144

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6125

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4471

    1 RON (Romanian leu)

    0.3706

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0166

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3325

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4526

    1 SDR (IMF)

    2.3195

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0348

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0380

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0827

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9730

    Gold (1 ounce)

    7,404.7410

    Silver (1 ounce)

    112.5698

    Platinum (1 ounce)

    3,059.4900

    Palladium (1 ounce)

    2,229.0910
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.09.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2026)

    Latest News

    23:48

    Türkiye is strong regional actor with clear foreign policy stance, Kılıç says

    Region
    23:16

    Jeyhun Bayramov attends WEF informal dinner in New York

    Foreign policy
    22:59
    Photo

    Türkiye, Vietnam discuss expanding trade and defense cooperation

    Region
    22:40

    US, China yet to agree on extending trade truce

    Other countries
    22:26

    Trump supports further development of AI

    Other countries
    22:11

    Türkiye, US can deepen cooperation on regional stability, Fidan says

    Region
    21:47
    Photo

    3 Azerbaijani judokas win medals at tournament in Sarajevo

    Individual sports
    21:28

    US, Japan, S. Korea establish trilateral partnership

    Other countries
    21:10

    Rui Jorge: 'We intend to bring new players into Azerbaijan U20 national team'

    Football
    All News Feed