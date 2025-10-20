Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 20 октября, 2025
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% и составил 1,9841 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,3% - до 2,0928 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9841

    100 российских рублей

    2,0928

    1 австралийский доллар

    1,1053

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0138

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1199

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2657

    1 грузинский лари

    0,6282

    1 гонконгский доллар

    0,2189

    1 индийская рупия

    0,0194

    1 британский фунт

    2,2837

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1805

    1 швейцарский франк

    2,1442

    1 израильский шекель

    0,5139

    1 канадский доллар

    1,2132

    1 кувейтский динар

    5,5568

    100 казахстанских тенге

    0,3162

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5099

    1 молдавский лей

    0,1008

    1 норвежская крона

    0,1692

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6011

    1 польский злотый

    0,4678

    1 румынский лей

    0,3900

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3138

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3250

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0407

    100 Японских йен

    1,1287

    1 Новозеландский доллар

    0,9750

    Золото

    7251,8600

    Серебро

    88,6402

    Платина

    2719,1330

    Палладий

    2514,2320
