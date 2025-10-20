Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% и составил 1,9841 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,3% - до 2,0928 маната.