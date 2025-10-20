CBA currency exchange rates (20.10.2025)
- 20 October, 2025
- 09:43
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.3% to 1.9841 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.3% to 2.0928 manats.
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9841
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.0928
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1053
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5594
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0138
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1199
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0816
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2386
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2657
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6282
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2189
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0194
|
1 GBP (British pound)
|
2.2837
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1805
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1442
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5139
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2132
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5568
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3162
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5099
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1008
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1692
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6011
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4678
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3900
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3138
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3250
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0405
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0407
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1287
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9750
|
Gold (1 ounce)
|
7,251.8600
|
Silver (1 ounce)
|
88.6402
|
Platinum (1 ounce)
|
2,719.1330
|
Palladium (1 ounce)
|
2,514.2320