    Finance
    • 20 October, 2025
    • 09:43
    CBA currency exchange rates (20.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.3% to 1.9841 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.3% to 2.0928 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9841

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0928

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1053

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0138

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1199

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2657

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6282

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2189

    1 INR (Indian rupee)

    0.0194

    1 GBP (British pound)

    2.2837

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1805

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1442

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5139

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2132

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5568

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3162

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5099

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1008

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1692

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6011

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4678

    1 RON (Romanian leu)

    0.3900

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3138

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3250

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0407

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1287

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9750

    Gold (1 ounce)

    7,251.8600

    Silver (1 ounce)

    88.6402

    Platinum (1 ounce)

    2,719.1330

    Palladium (1 ounce)

    2,514.2320
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2025)

