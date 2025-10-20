İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2025)

    Maliyyə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9841 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0928 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9841

    100 Rusiya rublu

    2,0928

    1 Avstraliya dolları

    1,1053

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0138

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1199

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2657

    1 Gürcü larisi

    0,6282

    1 Honq Konq dolları

    0,2189

    1 Hindistan rupisi

    0,0194

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2837

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1805

    1 İsveçrə frankı

    2,1442

    1 İsrail şekeli

    0,5139

    1 Kanada dolları

    1,2132

    1 Küveyt dinarı

    5,5568

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3162

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5099

    1 Moldova leyi

    0,1008

    1 Norveç kronu

    0,1692

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6011

    1 Polşa zlotası

    0,4678

    1 Rumıniya leyi

    0,3900

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3138

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3250

    Türk lirəsi

    0,0405

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0407

    Yapon yeni

    1,1287

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9750

    Qızıl

    7251,8600

    Gümüş

    88,6402

    Platin

    2719,1330

    Palladium

    2514,2320
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2025)
    CBA currency exchange rates (20.10.2025)

