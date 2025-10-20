Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2025)
- 20 oktyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9841 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0928 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9841
|
100 Rusiya rublu
|
2,0928
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1053
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0138
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1199
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2657
|
1 Gürcü larisi
|
0,6282
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2189
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2837
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1805
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1442
|
1 İsrail şekeli
|
0,5139
|
1 Kanada dolları
|
1,2132
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5568
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3162
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5099
|
1 Moldova leyi
|
0,1008
|
1 Norveç kronu
|
0,1692
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6011
|
1 Polşa zlotası
|
0,4678
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3900
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3138
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3250
|
Türk lirəsi
|
0,0405
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0407
|
Yapon yeni
|
1,1287
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9750
|
Qızıl
|
7251,8600
|
Gümüş
|
88,6402
|
Platin
|
2719,1330
|
Palladium
|
2514,2320