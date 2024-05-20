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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 мая 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8497 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8497

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1402

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3331

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0937

100 Вон Республики Корея

0,1254

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,1908

1 Китайский юань

0,2351

1 Датская крона

0,2479

1 Грузинский лари

0,6159

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1603

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1588

1 Швейцарский франк

1,8695

1 Израильский шекель

0,4571

1 Канадский доллар

1,2498

1 Кувейтский динар

5,5376

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3629

1 Мексиканское песо

0,1024

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0362

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4342

1 Сингапурский доллар

1,2645

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2504

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0430

100 Японских йен

1,0912

1 Новозеландский доллар

1,0422

Золото (1 унция)

4144,7105

Серебро (1 унция)

54,8811

Платина (1 унция)

1855,0230

Палладиум (1 унция)

1729,7670
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.05.2024)

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