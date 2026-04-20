Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)
- 20 апреля, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9990 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,2393 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9990
|
100 российских рублей
|
2,2393
|
1 австралийский доллар
|
1,2164
|
1 белорусский рубль
|
0,5824
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1153
|
1 чешская крона
|
0,0823
|
1 китайский юань
|
0,2493
|
1 датская крона
|
0,2675
|
1 грузинский лари
|
0,6335
|
1 гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 индийская рупия
|
0,0183
|
1 британский фунт
|
2,2958
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1853
|
1 швейцарский франк
|
2,1724
|
1 израильский шекель
|
0,5695
|
1 канадский доллар
|
1,2414
|
1 кувейтский динар
|
5,5117
|
100 казахстанских тенге
|
0,3620
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5524
|
1 молдавский лей
|
0,0990
|
1 норвежская крона
|
0,1811
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6082
|
1 польский злотый
|
0,4720
|
1 румынский лей
|
0,3923
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3365
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3357
|
1 Турецкая лира
|
0,0379
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0386
|
100 Японских йен
|
1,0698
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9993
|
Золото
|
8144,6490
|
Серебро
|
135,7851
|
Платина
|
3560,3015
|
Палладий
|
2646,8405