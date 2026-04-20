    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)

    Финансы
    • 20 апреля, 2026
    • 09:14
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9990 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,6%, до 2,2393 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9990

    100 российских рублей

    2,2393

    1 австралийский доллар

    1,2164

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1153

    1 чешская крона

    0,0823

    1 китайский юань

    0,2493

    1 датская крона

    0,2675

    1 грузинский лари

    0,6335

    1 гонконгский доллар

    0,2171

    1 индийская рупия

    0,0183

    1 британский фунт

    2,2958

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1853

    1 швейцарский франк

    2,1724

    1 израильский шекель

    0,5695

    1 канадский доллар

    1,2414

    1 кувейтский динар

    5,5117

    100 казахстанских тенге

    0,3620

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5524

    1 молдавский лей

    0,0990

    1 норвежская крона

    0,1811

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6082

    1 польский злотый

    0,4720

    1 румынский лей

    0,3923

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3365

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3357

    1 Турецкая лира

    0,0379

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0386

    100 Японских йен

    1,0698

    1 Новозеландский доллар

    0,9993

    Золото

    8144,6490

    Серебро

    135,7851

    Платина

    3560,3015

    Палладий

    2646,8405
    Последние новости

    10:07

    Байрамов на сессии ESCAP призвал к укреплению регионального сотрудничества

    Внешняя политика
    09:50

    Партия Румена Радева с отрывом лидирует на выборах в Болгарии

    Другие страны
    09:49

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек эвакуированы

    Происшествия
    09:46

    В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

    Происшествия
    09:39

    Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне пересмотра характера войн

    Другие страны
    09:31

    В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)

    Финансы
    08:44

    Иран отложил начало строительства ж/д Решт-Астара на конец 2026 года

    В регионе
    08:23

    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей