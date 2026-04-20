Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.04.2026)
- 20 aprel, 2026
- 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9990 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2393 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9990
|
100 Rusiya rublu
|
2,2393
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2164
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1153
|
1 Çexiya kronu
|
0,0823
|
1 Çin yuanı
|
0,2493
|
1 Danimarka kronu
|
0,2675
|
1 Gürcü larisi
|
0,6335
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2171
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0183
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2958
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1853
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1724
|
1 İsrail şekeli
|
0,5695
|
1 Kanada dolları
|
1,2414
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5117
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3620
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5524
|
1 Moldova leyi
|
0,0990
|
1 Norveç kronu
|
0,1811
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6082
|
1 Polşa zlotası
|
0,4720
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3923
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3365
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3357
|
Türk lirəsi
|
0,0379
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0386
|
Yapon yeni
|
1,0698
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9993
|
Qızıl
|
8144,6490
|
Gümüş
|
135,7851
|
Platin
|
3560,3015
|
Palladium
|
2646,8405