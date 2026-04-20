    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.04.2026)

    Maliyyə
    • 20 aprel, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9990 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2393 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9990

    100 Rusiya rublu

    2,2393

    1 Avstraliya dolları

    1,2164

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1153

    1 Çexiya kronu

    0,0823

    1 Çin yuanı

    0,2493

    1 Danimarka kronu

    0,2675

    1 Gürcü larisi

    0,6335

    1 Honq Konq dolları

    0,2171

    1 Hindistan rupisi

    0,0183

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2958

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1853

    1 İsveçrə frankı

    2,1724

    1 İsrail şekeli

    0,5695

    1 Kanada dolları

    1,2414

    1 Küveyt dinarı

    5,5117

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3620

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5524

    1 Moldova leyi

    0,0990

    1 Norveç kronu

    0,1811

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6082

    1 Polşa zlotası

    0,4720

    1 Rumıniya leyi

    0,3923

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3365

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3357

    Türk lirəsi

    0,0379

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0386

    Yapon yeni

    1,0698

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9993

    Qızıl

    8144,6490

    Gümüş

    135,7851

    Platin

    3560,3015

    Palladium

    2646,8405
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
