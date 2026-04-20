    CBA currency exchange rates (20.04.2026)

    Finance
    • 20 April, 2026
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (20.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9990 manats, while 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.2393 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9990

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2393

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2164

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5824

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1153

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0823

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2493

    1 DKK (Danish krone)

    0.2675

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6335

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2171

    1 INR (Indian rupee)

    0.0183

    1 GBP (British pound)

    2.2958

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1853

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1724

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5695

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2414

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5117

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3620

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5524

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0990

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1811

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6082

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4720

    1 RON (Romanian leu)

    0.3923

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3365

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3357

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0379

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0386

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0698

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9993

    Gold (1 ounce)

    8,144.6490

    Silver (1 ounce)

    135.7851

    Platinum (1 ounce)

    3,560.3015

    Palladium (1 ounce)

    2,646.8405
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)

