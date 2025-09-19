Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)
- 19 сентября, 2025
- 09:25
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% до 2,0017 маната, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,5%, до 2,0433 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0017
|
100 российских рублей
|
2,0433
|
1 австралийский доллар
|
1,1227
|
1 белорусский рубль
|
0,5650
|
1 болгарский лев
|
1,0237
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1218
|
1 чешская крона
|
0,0824
|
1 китайский юань
|
0,2390
|
1 датская крона
|
0,2682
|
1 грузинский лари
|
0,6215
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,3026
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1815
|
1 швейцарский франк
|
2,1436
|
1 израильский шекель
|
0,5097
|
1 канадский доллар
|
1,2321
|
1 кувейтский динар
|
5,5678
|
100 казахстанских тенге
|
0,3142
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5136
|
1 молдавский лей
|
0,1031
|
1 норвежская крона
|
0,1718
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,6008
|
1 польский злотый
|
0,4698
|
1 румынский лей
|
0,3948
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3251
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3411
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1526
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9981
|
Золото
|
6220,9885
|
Серебро
|
71,9915
|
Платина
|
2365,9240
|
Палладий
|
1985,8550