Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% до 2,0017 маната, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,5%, до 2,0433 маната.