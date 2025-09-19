Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)

    Финансы
    • 19 сентября, 2025
    • 09:25
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% до 2,0017 маната, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,5%, до 2,0433 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0017

    100 российских рублей

    2,0433

    1 австралийский доллар

    1,1227

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0237

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1218

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2390

    1 датская крона

    0,2682

    1 грузинский лари

    0,6215

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,3026

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1815

    1 швейцарский франк

    2,1436

    1 израильский шекель

    0,5097

    1 канадский доллар

    1,2321

    1 кувейтский динар

    5,5678

    100 казахстанских тенге

    0,3142

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5136

    1 молдавский лей

    0,1031

    1 норвежская крона

    0,1718

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6008

    1 польский злотый

    0,4698

    1 румынский лей

    0,3948

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3251

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3411

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0413

    100 Японских йен

    1,1526

    1 Новозеландский доллар

    0,9981

    Золото

    6220,9885

    Серебро

    71,9915

    Платина

    2365,9240

    Палладий

    1985,8550
    манат курс валют Доллар США евро
