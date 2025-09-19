Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.09.2025)
- 19 sentyabr, 2025
- 09:12
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0017 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0433 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0017
|
100 Rusiya rublu
|
2,0433
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1227
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0237
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1218
|
1 Çexiya kronu
|
0,0824
|
1 Çin yuanı
|
0,2390
|
1 Danimarka kronu
|
0,2682
|
1 Gürcü larisi
|
0,6215
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3026
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1815
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1436
|
1 İsrail şekeli
|
0,5097
|
1 Kanada dolları
|
1,2321
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5678
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3142
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5136
|
1 Moldova leyi
|
0,1031
|
1 Norveç kronu
|
0,1718
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6008
|
1 Polşa zlotası
|
0,4698
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3948
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3251
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3411
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0413
|
Yapon yeni
|
1,1526
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9981
|
Qızıl
|
6220,9885
|
Gümüş
|
71,9915
|
Platin
|
2365,9240
|
Palladium
|
1985,8550