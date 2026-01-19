Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)
- 19 января, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9776 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1807 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9776
|
100 российских рублей
|
2,1807
|
1 австралийский доллар
|
1,1377
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1154
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2441
|
1 датская крона
|
0,2647
|
1 грузинский лари
|
0,6314
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2772
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1847
|
1 швейцарский франк
|
2,1286
|
1 израильский шекель
|
0,5406
|
1 канадский доллар
|
1,2237
|
1 кувейтский динар
|
5,5245
|
100 казахстанских тенге
|
0,3325
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5136
|
1 молдавский лей
|
0,0990
|
1 норвежская крона
|
0,1688
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4681
|
1 румынский лей
|
0,3884
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3221
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3185
|
1 Турецкая лира
|
0,0393
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0392
|
100 Японских йен
|
1,0772
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9820
|
Золото
|
7928,4430
|
Серебро
|
157,8653
|
Платина
|
3988,7780
|
Палладий
|
3053,0640