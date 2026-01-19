Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)

    Финансы
    • 19 января, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9776 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1807 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9776

    100 российских рублей

    2,1807

    1 австралийский доллар

    1,1377

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2441

    1 датская крона

    0,2647

    1 грузинский лари

    0,6314

    1 гонконгский доллар

    0,2181

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2772

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1847

    1 швейцарский франк

    2,1286

    1 израильский шекель

    0,5406

    1 канадский доллар

    1,2237

    1 кувейтский динар

    5,5245

    100 казахстанских тенге

    0,3325

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5136

    1 молдавский лей

    0,0990

    1 норвежская крона

    0,1688

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6072

    1 польский злотый

    0,4681

    1 румынский лей

    0,3884

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3221

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3185

    1 Турецкая лира

    0,0393

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0392

    100 Японских йен

    1,0772

    1 Новозеландский доллар

    0,9820

    Золото

    7928,4430

    Серебро

    157,8653

    Платина

    3988,7780

    Палладий

    3053,0640
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2026)
    CBA currency exchange rates (19.01.2026)

    Последние новости

    09:35
    Фото

    В Нахчыване изъято более 39 кг героина, спрятанного в облицовочных панелях

    Происшествия
    09:27
    Фото

    Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

    Внешняя политика
    09:26
    Фото

    Лейла Алиева посетила Музей науки Эфиопии

    Внешняя политика
    09:23

    В России самолет выкатился за пределы ВПП при совершении посадки

    В регионе
    09:16

    Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)

    Финансы
    08:44

    В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям

    Инфраструктура
    07:43

    SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

    ИКТ
    07:10

    Премьер Австралии рассмотрит предложение Трампа об участии в "Совете мира" для Газы

    Другие страны
    Лента новостей