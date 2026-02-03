В Масазыре ремонт автомагистрали близится к завершению
Инфраструктура
- 03 февраля, 2026
- 16:29
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт автомагистрали, ведущей от трассы Хырдалан-Масазыр-Новханы к городку беженцев и вынужденных переселенцев из Зангилана.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, двухполосная автомагистраль имеет длину 2 км и ширину 9 м.
Поскольку дорога долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта, на проезжей части образовались деформации, неровности и выбоины. После капитального ремонта проблемы будут устранены.
В настоящее время на данном участке ведутся работы по асфальтобетонному покрытию.
Отметим, что указанная автомагистраль не находится на балансе Агентства и ремонтируется в связи с обращением граждан и с учетом текущей ситуации.
