В Масазыре ремонт автомагистрали близится к завершению

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает капитальный ремонт автомагистрали, ведущей от трассы Хырдалан-Масазыр-Новханы к городку беженцев и вынужденных переселенцев из Зангилана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, двухполосная автомагистраль имеет длину 2 км и ширину 9 м.

Поскольку дорога долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта, на проезжей части образовались деформации, неровности и выбоины. После капитального ремонта проблемы будут устранены.

В настоящее время на данном участке ведутся работы по асфальтобетонному покрытию.

Отметим, что указанная автомагистраль не находится на балансе Агентства и ремонтируется в связи с обращением граждан и с учетом текущей ситуации.