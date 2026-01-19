Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2026)
- 19 yanvar, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9776 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1807 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9776
|
100 Rusiya rublu
|
2,1807
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1377
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1154
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2441
|
1 Danimarka kronu
|
0,2647
|
1 Gürcü larisi
|
0,6314
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2181
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2772
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1847
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1286
|
1 İsrail şekeli
|
0,5406
|
1 Kanada dolları
|
1,2237
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5245
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3325
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5136
|
1 Moldova leyi
|
0,0990
|
1 Norveç kronu
|
0,1688
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6072
|
1 Polşa zlotası
|
0,4681
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3884
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3221
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3185
|
Türk lirəsi
|
0,0393
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0392
|
Yapon yeni
|
1,0772
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9820
|
Qızıl
|
7928,4430
|
Gümüş
|
157,8653
|
Platin
|
3988,7780
|
Palladium
|
3053,0640