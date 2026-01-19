İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2026)

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9776 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1807 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9776

    100 Rusiya rublu

    2,1807

    1 Avstraliya dolları

    1,1377

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2441

    1 Danimarka kronu

    0,2647

    1 Gürcü larisi

    0,6314

    1 Honq Konq dolları

    0,2181

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2772

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1847

    1 İsveçrə frankı

    2,1286

    1 İsrail şekeli

    0,5406

    1 Kanada dolları

    1,2237

    1 Küveyt dinarı

    5,5245

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3325

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5136

    1 Moldova leyi

    0,0990

    1 Norveç kronu

    0,1688

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4681

    1 Rumıniya leyi

    0,3884

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3221

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3185

    Türk lirəsi

    0,0393

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0392

    Yapon yeni

    1,0772

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9820

    Qızıl

    7928,4430

    Gümüş

    157,8653

    Platin

    3988,7780

    Palladium

    3053,0640
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)
    CBA currency exchange rates (19.01.2026)

