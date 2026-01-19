CBA currency exchange rates (19.01.2026)

Ilham Aliyev WUF13 Iran protests The struggle against neocolonialism Azerbaijan-Armenia peace process
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.2% to 1.9776 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.2% to 2.1807 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9776

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1807

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1377

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1154

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2441

    1 DKK (Danish krone)

    0.2647

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6314

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2181

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.2772

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1847

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1286

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5406

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2237

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5245

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3325

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5136

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0990

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1688

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6072

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4681

    1 RON (Romanian leu)

    0.3884

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3221

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3185

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0393

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0392

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0772

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9820

    Gold (1 ounce)

    7,928.4430

    Silver (1 ounce)

    157.8653

    Platinum (1 ounce)

    3,988.7780

    Palladium (1 ounce)

    3,053.0640
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)

    CBA currency exchange rates (19.01.2026)

