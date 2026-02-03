Швеция и Дания поставят Украине системы ПВО на $290 млн

Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы ПВО Tridon Mk2 на сумму в размере $290 млн.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Поля Йонсона на совместной пресс-конференции в Гётеборге со своим датским коллегой Труэлсом Лундом Поульсеном.

"Швеция выделит 2,1 млрд шведских крон (примерно $234,5 млн) на закупку зенитных комплексов Tridon, разработанных шведским подразделением оборонного концерна BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн датских крон (примерно $55,8 млн). Это означает, что Украина сможет развернуть батальон ПВО, если захочет", - сказал он.

По его словам, эта закупка не только поддерживает Украину, но и укрепляет производственные мощности в Швеции.