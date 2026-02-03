Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Швеция и Дания поставят Украине системы ПВО на $290 млн

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 16:31
    Швеция и Дания поставят Украине системы ПВО на $290 млн

    Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы ПВО Tridon Mk2 на сумму в размере $290 млн.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Поля Йонсона на совместной пресс-конференции в Гётеборге со своим датским коллегой Труэлсом Лундом Поульсеном.

    "Швеция выделит 2,1 млрд шведских крон (примерно $234,5 млн) на закупку зенитных комплексов Tridon, разработанных шведским подразделением оборонного концерна BAE Systems Bofors, а Дания внесет около 500 млн датских крон (примерно $55,8 млн). Это означает, что Украина сможет развернуть батальон ПВО, если захочет", - сказал он.

    По его словам, эта закупка не только поддерживает Украину, но и укрепляет производственные мощности в Швеции.

    İsveç və Danimarka Ukraynaya 290 milyon dollarlıq HHM sistemləri tədarük edəcək
    Sweden, Denmark to jointly buy air defense systems for Ukraine
    Лента новостей