Fitch оценило банки Азербайджана: Сильные показатели при снижении капитальных буферов

В Азербайджане быстрый рост кредитования и выплаты дивидендов привели к сокращению капитальных буферов банков, при этом в целом ожидается, что уровень капитализации сектора останется стабильным в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, этому будут способствовать высокая прибыльность и умеренные темпы роста активов азербайджанских банков.

По оценке агентства, кредитные показатели банков Азербайджана, Армении и Грузии остаются сильными и по-прежнему превышают исторические нормы: "Поддержку сектору обеспечили высокие темпы экономического роста, улучшение суверенных кредитных профилей и продолжающиеся косвенные эффекты конфликта в Украине".

Fitch отмечает, что в период с 2022 года по девять месяцев 2025 года банки региона продемонстрировали рекордную прибыльность. "Чистая процентная маржа выросла на 1-2 процентных пункта на фоне повышения процентных ставок. Банки Армении и, в меньшей степени, Грузии получили дополнительный доход за счет роста комиссий, связанных с транзитной торговлей, иммиграцией и платежными потоками из России. В Азербайджане прибыльность поддерживалась снижением рисков по проблемным активам прошлых лет".

Агентство подчеркивает, что коэффициенты достаточности капитала в Армении и Грузии остаются устойчивыми благодаря высокой прибыли и строгим регуляторным требованиям. Качество активов улучшилось во всех трех странах, однако дальнейшее снижение доли проблемных кредитов может быть ограничено из-за уже низких текущих уровней.

Наиболее заметное улучшение качества активов с 2021 года, по данным Fitch, наблюдалось у банков Азербайджана. Этому способствовали переход к более диверсифицированному кредитованию в национальной валюте и ужесточение требований к платежеспособности заемщиков.

Согласно данным агентства, уровень долларизации в регионе снизился, однако остается высоким в Грузии (42% кредитов на конец третьего квартала 2025 года) и Армении (34%). В Азербайджане доля кредитов в иностранной валюте была значительно ниже - 14%, что объясняется эффективной привязкой маната к доллару США и строгими правилами валютного кредитования.

Ликвидность банковского сектора остается комфортной. Вместе с тем среднеотраслевой коэффициент кредитов к депозитам превысил 105% в Армении и Грузии к концу сентября 2025 года (против 82% и 101% соответственно на конец 2022 года) на фоне нормализации притока депозитов. В Азербайджане данный показатель составил 80%.

Рейтинги банков региона варьируются в диапазоне от "B" до "BB+". Рейтинги крупнейших банков Грузии (BB/Stable) и Армении (BB-/Positive) соответствуют рейтингам их суверенных государств.

В то же время рейтинги банков Азербайджана остаются ниже суверенного рейтинга страны (BBB-/Stable), что отражает оценку их самостоятельных кредитных профилей и операционной среды (bb-/stable). По мнению Fitch, дальнейшее укрепление регулирования и сохранение устойчивых финансовых показателей могут создать предпосылки для повышения рейтингов азербайджанских банков.