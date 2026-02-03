Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии на фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит.

Как передает Report, об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

"Норвежский парламент проголосовал во вторник за сохранение монархии в качестве формы правления", - говорится в сообщении.

За сохранение нынешней формы правления отдан 141 голос, за учреждение республики - 26.

По данным норвежских СМИ, окружной суд Осло приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2 марта, на фоне задержания по новым обвинениям и суда по его делу, ожидаемого 3 февраля.