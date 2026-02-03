Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 16:14
    Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

    Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии на фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит.

    Как передает Report, об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

    "Норвежский парламент проголосовал во вторник за сохранение монархии в качестве формы правления", - говорится в сообщении.

    За сохранение нынешней формы правления отдан 141 голос, за учреждение республики - 26.

    По данным норвежских СМИ, окружной суд Осло приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2 марта, на фоне задержания по новым обвинениям и суда по его делу, ожидаемого 3 февраля.

    Норвегия монархия Мариус Борг Хёйби суд изнасилование парламент
    Norveç parlamenti monarxiyanın saxlanılmasına səs verib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:25

    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)

    Финансы
    17:07

    Киберполиция Азербайджана разоблачила хакеров, создававших фишинговые страницы банков и НБКО

    Происшествия
    17:06

    Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридора

    В регионе
    17:03

    Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в Баку

    Внешняя политика
    17:00

    Цены на нефть перешли к росту - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:51

    Оборот Бакинской фондовой биржи сократился почти вдвое

    Финансы
    16:41

    Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощь

    Внешняя политика
    16:39

    Президент Турции находится с визитом в Саудовской Аравии

    В регионе
    16:37

    Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным

    Другие страны
    Лента новостей