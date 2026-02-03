Norveç parlamenti monarxiyanın saxlanılmasına səs verib
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 16:28
Norveç parlamenti vəliəhd şahzadə Mette-Marit ətrafındakı qalmaqal fonunda monarxiyanın saxlanılmasına səs verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveçin NRK teleradio şirkəti məlumat yayıb.
"Norveç parlamenti çərşənbə axşamı monarxiyanın idarəetmə forması kimi saxlanılmasına səs verib", - məlumatda bildirilib.
Hazırkı idarəetmə formasının saxlanılmasına 141, respublika qurulmasına isə 26 səs verilib.
Norveç KİV-in məlumatına görə, Oslo Dairə Məhkəməsi yeni ittihamlarla saxlanılması və işi üzrə fevralın 3-də gözlənilən məhkəmə fonunda Norveç vəliəhd şahzadəsinin böyük oğlu Marius Borq Heybi barəsində martın 2-nə dək - dörd həftə müddətinə ilkin həbs qərarı çıxarıb.
Son xəbərlər
17:56
Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcəkFərdi
17:55
Foto
Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilirDaxili siyasət
17:51
Foto
Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
17:50
"İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıbFutbol
17:48
"Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilərMaliyyə
17:43
Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşibFərdi
17:43
Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdırDigər ölkələr
17:38
Rəy
Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRHAnalitika
17:37