Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 13:53
    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    В Норвегии начался судебный процесс над сыном кронпринцессы страны Мариусом Боргом Хёйби по обвинению в изнасилованиях.

    Как передает Report, об этом сообщает портал North Shore.

    Сообщается, что слушания займут несколько недель и продлятся до 19 марта.

    Портал отмечает, что Хёйби не имеет королевского титула, однако привлекает внимание общественности с 2024 года, когда его неоднократно задерживали по различным обвинениям.

    Ему предъявлено 38 обвинений, включая изнасилования, нападения, перевозку 3,5 кг марихуаны, угрозы убийством и нарушения правил дорожного движения. В случае признания вины Хёйби грозит до 10 лет лишения свободы.

    Семь предполагаемых жертв должны дать показания, часть которых будет заслушана в закрытом режиме. Защитники Хёйби заявили, что он отрицает все обвинения в сексуальном насилии и большинство обвинений, связанных с насилием.

    Норвегия суд изнасилование Мариус Борг Хёйби марихуана контрабанда нападение
    Ты - Король

    Последние новости

    14:05

    В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

    Другие страны
    13:53

    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    Другие страны
    13:49

    Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров - СПИСОК

    Социальная защита
    13:41

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек

    Внутренняя политика
    13:39

    Рютте прибыл с визитом в Киев

    Другие страны
    13:36

    В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:30

    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    13:23

    На госгранице Азербайджана задержана контрабанда на 6,5 млн манатов

    Происшествия
    13:21

    Обнародован общий объем производства на Астаринской электростанции

    Энергетика
    Лента новостей