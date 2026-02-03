В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

В Норвегии начался судебный процесс над сыном кронпринцессы страны Мариусом Боргом Хёйби по обвинению в изнасилованиях.

Как передает Report, об этом сообщает портал North Shore.

Сообщается, что слушания займут несколько недель и продлятся до 19 марта.

Портал отмечает, что Хёйби не имеет королевского титула, однако привлекает внимание общественности с 2024 года, когда его неоднократно задерживали по различным обвинениям.

Ему предъявлено 38 обвинений, включая изнасилования, нападения, перевозку 3,5 кг марихуаны, угрозы убийством и нарушения правил дорожного движения. В случае признания вины Хёйби грозит до 10 лет лишения свободы.

Семь предполагаемых жертв должны дать показания, часть которых будет заслушана в закрытом режиме. Защитники Хёйби заявили, что он отрицает все обвинения в сексуальном насилии и большинство обвинений, связанных с насилием.