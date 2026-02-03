İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 14:49
    Norveçdə vəliəhd şahzadənin oğlunun məhkəməsi başlayıb

    Norveçin vəliəhd şahzadəsinin təcavüzdə ittiham olunan oğlu Marius Borq Heybinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "North Shore" məlumat yayıb.

    Dinləmələr martın 19-dək davam edəcək.

    Portal qeyd edir ki, Heybi kral tituluna malik deyil, lakin 2024-cü ildən müxtəlif ittihamlarla dəfələrlə saxlanıldığı üçün ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir.

    Ona qarşı 38 ittiham (təcavüz, hücum, 3,5 kq marixuana daşıma, öldürməklə hədələmə, yol hərəkəti qaydaları pozma və s.) irəli sürülüb. Təqsiri sübuta yetiriləcəyi təqdirdə Heybini 10 ilədək həbs cəzası gözləyir.

    Heybinin müdafiəçiləri onun cinsi zorakılıqla bağlı bütün ittihamları və zorakılıqla əlaqəli ittihamların bir çoxunu inkar etdiyini bildiriblər.

