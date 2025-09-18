Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)
- 18 сентября, 2025
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% до 2,0052 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5%, до 2,0331 маната.
|
Валюта
|
Məzənnə
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0052
|
100 российских рублей
|
2,0331
|
1 австралийский доллар
|
1,1272
|
1 белорусский рубль
|
0,5650
|
1 болгарский лев
|
1,0255
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1227
|
1 чешская крона
|
0,0824
|
1 китайский юань
|
0,2392
|
1 датская крона
|
0,2686
|
1 грузинский лари
|
0,6252
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,3131
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1825
|
1 швейцарский франк
|
2,1499
|
1 израильский шекель
|
0,5085
|
1 канадский доллар
|
1,2331
|
1 кувейтский динар
|
5,5718
|
100 казахстанских тенге
|
0,3142
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5134
|
1 молдавский лей
|
0,1034
|
1 норвежская крона
|
0,1728
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6000
|
1 польский злотый
|
0,4703
|
1 румынский лей
|
0,3957
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3281
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3422
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1548
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0051
|
Золото
|
6211,4600
|
Серебро
|
70,3693
|
Платина
|
2331,5925
|
Палладий
|
1974,5245