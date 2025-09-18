Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% до 2,0052 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5%, до 2,0331 маната. 

    Валюта

    Məzənnə

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0052

    100 российских рублей

    2,0331

    1 австралийский доллар

    1,1272

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0255

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1227

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2392

    1 датская крона

    0,2686

    1 грузинский лари

    0,6252

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,3131

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1825

    1 швейцарский франк

    2,1499

    1 израильский шекель

    0,5085

    1 канадский доллар

    1,2331

    1 кувейтский динар

    5,5718

    100 казахстанских тенге

    0,3142

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5134

    1 молдавский лей

    0,1034

    1 норвежская крона

    0,1728

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6000

    1 польский злотый

    0,4703

    1 румынский лей

    0,3957

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3281

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3422

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1548

    1 Новозеландский доллар

    1,0051

    Золото

    6211,4600

    Серебро

    70,3693

    Платина

    2331,5925

    Палладий

    1974,5245
    Центробанк курсы валют манат Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)

