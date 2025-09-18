Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)
- 18 sentyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,0052 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0331 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0052
|
100 Rusiya rublu
|
2,0331
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1272
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0255
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1227
|
1 Çexiya kronu
|
0,0824
|
1 Çin yuanı
|
0,2392
|
1 Danimarka kronu
|
0,2686
|
1 Gürcü larisi
|
0,6252
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3131
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1825
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1499
|
1 İsrail şekeli
|
0,5085
|
1 Kanada dolları
|
1,2331
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5718
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3142
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5134
|
1 Moldova leyi
|
0,1034
|
1 Norveç kronu
|
0,1728
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6000
|
1 Polşa zlotası
|
0,4703
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3957
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3281
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3422
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1548
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0051
|
Qızıl
|
6211,4600
|
Gümüş
|
70,3693
|
Platin
|
2331,5925
|
Palladium
|
1974,5245