Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,0052 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0331 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0052

    100 Rusiya rublu

    2,0331

    1 Avstraliya dolları

    1,1272

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0255

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1227

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2392

    1 Danimarka kronu

    0,2686

    1 Gürcü larisi

    0,6252

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3131

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1825

    1 İsveçrə frankı

    2,1499

    1 İsrail şekeli

    0,5085

    1 Kanada dolları

    1,2331

    1 Küveyt dinarı

    5,5718

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3142

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5134

    1 Moldova leyi

    0,1034

    1 Norveç kronu

    0,1728

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6000

    1 Polşa zlotası

    0,4703

    1 Rumıniya leyi

    0,3957

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3281

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3422

    Türk lirəsi

    0,0411

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1548

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0051

    Qızıl

    6211,4600

    Gümüş

    70,3693

    Platin

    2331,5925

    Palladium

    1974,5245
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)

