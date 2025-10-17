Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2025)

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 09:13
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46% и составил 1,9908 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 2,38% - до 2,1208 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9908

    100 российских рублей

    2,1208

    1 австралийский доллар

    1,1006

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0178

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1197

    1 чешская крона

    0,0820

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2665

    1 грузинский лари

    0,6289

    1 гонконгский доллар

    0,2189

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2869

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1806

    1 швейцарский франк

    2,1507

    1 израильский шекель

    0,5127

    1 канадский доллар

    1,2108

    1 кувейтский динар

    5,5615

    100 казахстанских тенге

    0,3177

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5106

    1 молдавский лей

    0,1013

    1 норвежская крона

    0,1690

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6026

    1 польский злотый

    0,4683

    1 румынский лей

    0,3914

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3155

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3216

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0408

    100 Японских йен

    1,1336

    1 Новозеландский доллар

    0,9745

    Золото

    7442,1325

    Серебро

    92,5710

    Платина

    2916,5540

    Палладий

    2759,6865
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2025)
    CBA currency exchange rates (17.10.2025)

