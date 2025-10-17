Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2025)
- 17 октября, 2025
- 09:13
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46% и составил 1,9908 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 2,38% - до 2,1208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9908
|
100 российских рублей
|
2,1208
|
1 австралийский доллар
|
1,1006
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0178
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1197
|
1 чешская крона
|
0,0820
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2665
|
1 грузинский лари
|
0,6289
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2869
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1806
|
1 швейцарский франк
|
2,1507
|
1 израильский шекель
|
0,5127
|
1 канадский доллар
|
1,2108
|
1 кувейтский динар
|
5,5615
|
100 казахстанских тенге
|
0,3177
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5106
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1690
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6026
|
1 польский злотый
|
0,4683
|
1 румынский лей
|
0,3914
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3155
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3216
|
1 Турецкая лира
|
0,0405
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1336
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9745
|
Золото
|
7442,1325
|
Серебро
|
92,5710
|
Платина
|
2916,5540
|
Палладий
|
2759,6865