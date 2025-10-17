Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46% и составил 1,9908 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 2,38% - до 2,1208 маната.