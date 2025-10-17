CBA currency exchange rates (17.10.2025)
- 17 October, 2025
- 09:21
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.46% to 1.9908 manats, and 100 Russian rubles decreased by 2.38% to 2.1208 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9908
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1208
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1006
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5594
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0178
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1197
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0820
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2387
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2665
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6289
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2189
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0193
|
1 GBP (British pound)
|
2.2869
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1806
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1507
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5127
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2108
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5615
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3177
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5106
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1013
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1690
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6026
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4683
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3914
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0170
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3155
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3216
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0405
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0408
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1336
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9745
|
Gold (1 ounce)
|
7442.1325
|
Silver (1 ounce)
|
92.5710
|
Platinum (1 ounce)
|
2916.5540
|
Palladium (1 ounce)
|
2759.6865