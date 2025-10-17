İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2025)

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:04
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,46 % artaraq 1,9908 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,38 % azalaraq 2,1208 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9908

    100 Rusiya rublu

    2,1208
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri

    Son xəbərlər

    09:09

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

    Komanda
    09:09

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    09:05

    Bakıda avtomobilin vurduğu 76 yaşlı kişi iki həftə sonra ölüb

    Hadisə
    09:04

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2025)

    Maliyyə
    09:01

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə, "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:52

    KİV: AK Rusiya aktivlərindən istifadə etməklə Kiyevə daha 25 milyard avro ayırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    08:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2025)

    Maliyyə
    08:25

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    08:09
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti