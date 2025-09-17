Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2025)

По данным Центрального Банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,7% и составил 2,0154 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 0,5% и составил 2,0430 маната.