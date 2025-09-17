Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2025)
- 17 сентября, 2025
- 09:17
По данным Центрального Банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,7% и составил 2,0154 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 0,5% и составил 2,0430 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
2,0154
100 российских рублей
2,0430
1 австралийский доллар
1,1349
1 белорусский рубль
0,5650
1 болгарский лев
1,0304
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1232
1 чешская крона
0,0829
1 китайский юань
0,2392
1 датская крона
0,2700
1 грузинский лари
0,6282
1 гонконгский доллар
0,2185
1 индийская рупия
0,0194
1 британский фунт
2,3192
10 000 иранских риалов
0,0295
1 шведская крона
0,1840
1 швейцарский франк
2,1602
1 израильский шекель
0,5116
1 канадский доллар
1,2363
1 кувейтский динар
5,5752
100 казахстанских тенге
0,3150
1 катарский риал
0,4664
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5173
1 молдавский лей
0,1029
1 норвежская крона
0,1740
100 узбекских сомов
0,0138
100 пакистанских рупий
0,6005
1 польский злотый
0,4742
1 румынский лей
0,3980
1 сербский динар
0,0172
1 сингапурский доллар
1,3323
1 Риал Саудовской Аравии
0,4532
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3389
1 Турецкая лира
0,0412
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0412
100 Японских йен
1,1608
1 Новозеландский доллар
1,0164
Золото
6258,4820
Серебро
71,4217
Платина
2377,6115
2012,1540