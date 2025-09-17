Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2025)

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2025)

    По данным Центрального Банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,7% и составил 2,0154 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 0,5% и составил 2,0430 маната.   

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0154

    100 российских рублей

    2,0430

    1 австралийский доллар

    1,1349

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0304

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1232

    1 чешская крона

    0,0829

    1 китайский юань

    0,2392

    1 датская крона

    0,2700

    1 грузинский лари

    0,6282

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0194

    1 британский фунт

    2,3192

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1840

    1 швейцарский франк

    2,1602

    1 израильский шекель

    0,5116

    1 канадский доллар

    1,2363

    1 кувейтский динар

    5,5752

    100 казахстанских тенге

    0,3150

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5173

    1 молдавский лей

    0,1029

    1 норвежская крона

    0,1740

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6005

    1 польский злотый

    0,4742

    1 румынский лей

    0,3980

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3323

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3389

    1 Турецкая лира

    0,0412

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1608

    1 Новозеландский доллар

    1,0164

    Золото

    6258,4820

    Серебро

    71,4217

    Платина

    2377,6115
     

    2012,1540
