Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.09.2025)

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0154 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0430 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0154

    100 Rusiya rublu

    2,0430

    1 Avstraliya dolları

    1,1349

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0304

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1232

    1 Çexiya kronu

    0,0829

    1 Çin yuanı

    0,2392

    1 Danimarka kronu

    0,2700

    1 Gürcü larisi

    0,6282

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0194

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3192

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1840

    1 İsveçrə frankı

    2,1602

    1 İsrail şekeli

    0,5116

    1 Kanada dolları

    1,2363

    1 Küveyt dinarı

    5,5752

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3150

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5173

    1 Moldova leyi

    0,1029

    1 Norveç kronu

    0,1740

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6005

    1 Polşa zlotası

    0,4742

    1 Rumıniya leyi

    0,3980

    1 Serbiya dinarı

    0,0172

    1 Sinqapur dolları

    1,3323

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3389

    Türk lirəsi

    0,0412

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1608

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0164

    Qızıl

    6258,4820

    Gümüş

    71,4217

    Platin

    2377,6115

    Palladium

    2012,1540
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2025)
    CBA currency exchange rates (17.09.2025)

