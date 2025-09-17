Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.09.2025)
- 17 sentyabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0154 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0430 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0154
|
100 Rusiya rublu
|
2,0430
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1349
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0304
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1232
|
1 Çexiya kronu
|
0,0829
|
1 Çin yuanı
|
0,2392
|
1 Danimarka kronu
|
0,2700
|
1 Gürcü larisi
|
0,6282
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3192
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1840
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1602
|
1 İsrail şekeli
|
0,5116
|
1 Kanada dolları
|
1,2363
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5752
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3150
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5173
|
1 Moldova leyi
|
0,1029
|
1 Norveç kronu
|
0,1740
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6005
|
1 Polşa zlotası
|
0,4742
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3980
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0172
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3323
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3389
|
Türk lirəsi
|
0,0412
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1608
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0164
|
Qızıl
|
6258,4820
|
Gümüş
|
71,4217
|
Platin
|
2377,6115
|
Palladium
|
2012,1540