Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2026)
- 17 марта, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9545 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,3%, до 2,0926 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9545
100 российских рублей
2,0926
1 австралийский доллар
1,2023
1 белорусский рубль
0,5810
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1142
1 чешская крона
0,0800
1 китайский юань
0,2469
1 датская крона
0,2616
1 грузинский лари
0,6249
1 гонконгский доллар
0,2170
1 индийская рупия
0,0184
1 британский фунт
2,2630
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1818
1 швейцарский франк
2,1567
1 израильский шекель
0,5450
1 канадский доллар
1,2423
1 кувейтский динар
5,5385
100 казахстанских тенге
0,3523
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0195
100 венгерских форинтов
0,5003
1 молдавский лей
0,0972
1 норвежская крона
0,1757
100 узбекских сомов
0,0141
100 пакистанских рупий
0,6084
1 польский злотый
0,4573
1 румынский лей
0,3837
1 сербский динар
0,0166
1 сингапурский доллар
1,3300
1 Риал Саудовской Аравии
0,4530
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3097
1 Турецкая лира
0,0385
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0386
100 Японских йен
1,0676
1 Новозеландский доллар
0,9931
Золото
8564,6680
Серебро
140,1433
Платина
3693,6240
Палладий
2768,4075