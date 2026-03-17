    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2026)

    • 17 марта, 2026
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9545 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,3%, до 2,0926 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9545

    100 российских рублей

    2,0926

    1 австралийский доллар

    1,2023

    1 белорусский рубль

    0,5810

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1142

    1 чешская крона

    0,0800

    1 китайский юань

    0,2469

    1 датская крона

    0,2616

    1 грузинский лари

    0,6249

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2630

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1818

    1 швейцарский франк

    2,1567

    1 израильский шекель

    0,5450

    1 канадский доллар

    1,2423

    1 кувейтский динар

    5,5385

    100 казахстанских тенге

    0,3523

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5003

    1 молдавский лей

    0,0972

    1 норвежская крона

    0,1757

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6084

    1 польский злотый

    0,4573

    1 румынский лей

    0,3837

    1 сербский динар

    0,0166

    1 сингапурский доллар

    1,3300

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3097

    1 Турецкая лира

    0,0385

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0386

    100 Японских йен

    1,0676

    1 Новозеландский доллар

    0,9931

    Золото

    8564,6680

    Серебро

    140,1433

    Платина

    3693,6240

    Палладий

    2768,4075
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Курсы валют
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)
    CBA currency exchange rates (17.03.2026)
