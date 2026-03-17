    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)

    Maliyyə
    • 17 mart, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9545 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,3 % azalaraq 2,0926 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9545

    100 Rusiya rublu

    2,0926

    1 Avstraliya dolları

    1,2023

    1 Belarus rublu

    0,5810

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1142

    1 Çexiya kronu

    0,0800

    1 Çin yuanı

    0,2469

    1 Danimarka kronu

    0,2616

    1 Gürcü larisi

    0,6249

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2630

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1818

    1 İsveçrə frankı

    2,1567

    1 İsrail şekeli

    0,5450

    1 Kanada dolları

    1,2423

    1 Küveyt dinarı

    5,5385

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3523

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5003

    1 Moldova leyi

    0,0972

    1 Norveç kronu

    0,1757

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6084

    1 Polşa zlotası

    0,4573

    1 Rumıniya leyi

    0,3837

    1 Serbiya dinarı

    0,0166

    1 Sinqapur dolları

    1,3300

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3097

    Türk lirəsi

    0,0385

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0386

    Yapon yeni

    1,0676

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9931

    Qızıl

    8564,6680

    Gümüş

    140,1433

    Platin

    3693,6240

    Palladium

    2768,4075
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2026)

    Son xəbərlər

    09:16

    CENTCOM: ABŞ İrana qarşı əməliyyat zamanı 6,5 mindən çox döyüş uçuşu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    09:12

    AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununu keçirəcək

    Komanda
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)

    Maliyyə
    09:05

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)

    Maliyyə
    09:00
    Video

    DİN və FHN Novruz bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:00

    UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir

    Futbol
    08:58

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsində rotasiya ilə dəyişiklik edilib

    Digər ölkələr
    08:58

    Aleksandr Stubb: Avropa müttəfiqləri ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyat planlarından xəbərdar edilməyib

    Digər ölkələr
    08:42

    KİV: Pentaqon Trampa İranla münaqişəyə son qoymaq üçün variantlar təqdim edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti