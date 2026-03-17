Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)
- 17 mart, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9545 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,3 % azalaraq 2,0926 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9545
|
100 Rusiya rublu
|
2,0926
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2023
|
1 Belarus rublu
|
0,5810
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1142
|
1 Çexiya kronu
|
0,0800
|
1 Çin yuanı
|
0,2469
|
1 Danimarka kronu
|
0,2616
|
1 Gürcü larisi
|
0,6249
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2630
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1818
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1567
|
1 İsrail şekeli
|
0,5450
|
1 Kanada dolları
|
1,2423
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5385
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3523
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5003
|
1 Moldova leyi
|
0,0972
|
1 Norveç kronu
|
0,1757
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6084
|
1 Polşa zlotası
|
0,4573
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3837
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3300
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3097
|
Türk lirəsi
|
0,0385
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0386
|
Yapon yeni
|
1,0676
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9931
|
Qızıl
|
8564,6680
|
Gümüş
|
140,1433
|
Platin
|
3693,6240
|
Palladium
|
2768,4075