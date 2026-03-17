Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran
    Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran

    CBA currency exchange rates (17.03.2026)

    Finance
    • 17 March, 2026
    • 09:26
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.5% to 1.9545 manats, and 100 Russian rubles fell by 1.3% to 2.0926 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9545

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0926

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2023

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5810

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1142

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0800

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2469

    1 DKK (Danish krone)

    0.2616

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6249

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2170

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2630

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1818

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1567

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5450

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2423

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5385

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3523

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5003

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0972

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1757

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6084

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4573

    1 RON (Romanian leu)

    0.3837

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0166

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3300

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3097

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0385

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0386

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0676

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9931

    Gold (1 ounce)

    8,564.6680

    Silver (1 ounce)

    140.1433

    Platinum (1 ounce)

    3,693.6240

    Palladium (1 ounce)

    2,768.4075
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.03.2026)

