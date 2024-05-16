Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 1,8505 маната, курс рубля вырос на 0,53% и составил 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8505
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1367
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3310
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0930
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1264
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,1878
|
1 Китайский юань
|
0,2358
|
1 Датская крона
|
0,2480
|
1 Грузинский лари
|
0,6007
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1569
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1594
|
1 Швейцарский франк
|
1,8875
|
1 Израильский шекель
|
0,4632
|
1 Канадский доллар
|
1,2493
|
1 Кувейтский динар
|
5,5347
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3632
|
1 Мексиканское песо
|
0,1018
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,0363
|
1 Норвежская крона
|
0,1594
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4341
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2660
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2496
|
1 Турецкая лира
|
0,0528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0430
|
100 Японских йен
|
1,1044
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0410
|
Золото (1 унция)
|
4065,6775
|
Серебро (1 унция)
|
50,3659
|
Платина (1 унция)
|
1822,7230
|
Палладиум (1 унция)
|
1723,8000