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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 мая 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 1,8505 маната, курс рубля вырос на 0,53% и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8505

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1367

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3310

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1264

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1878

1 Китайский юань

0,2358

1 Датская крона

0,2480

1 Грузинский лари

0,6007

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1569

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1594

1 Швейцарский франк

1,8875

1 Израильский шекель

0,4632

1 Канадский доллар

1,2493

1 Кувейтский динар

5,5347

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3632

1 Мексиканское песо

0,1018

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0363

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4341

1 Сингапурский доллар

1,2660

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2496

1 Турецкая лира

0,0528

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0430

100 Японских йен

1,1044

1 Новозеландский доллар

1,0410

Золото (1 унция)

4065,6775

Серебро (1 унция)

50,3659

Платина (1 унция)

1822,7230

Палладиум (1 унция)

1723,8000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.05.2024)

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