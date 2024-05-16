Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59% - до 1,8505 маната, курс рубля вырос на 0,53% и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8505 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1367 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3310 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0930 100 Вон Республики Корея 0,1264 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,1878 1 Китайский юань 0,2358 1 Датская крона 0,2480 1 Грузинский лари 0,6007 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1569 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1594 1 Швейцарский франк 1,8875 1 Израильский шекель 0,4632 1 Канадский доллар 1,2493 1 Кувейтский динар 5,5347 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3632 1 Мексиканское песо 0,1018 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,0363 1 Норвежская крона 0,1594 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4341 1 Сингапурский доллар 1,2660 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2496 1 Турецкая лира 0,0528 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0430 100 Японских йен 1,1044 1 Новозеландский доллар 1,0410 Золото (1 унция) 4065,6775 Серебро (1 унция) 50,3659 Платина (1 унция) 1822,7230 Палладиум (1 унция) 1723,8000 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.05.2024)