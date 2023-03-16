Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,3%, составив 1,8024 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8024
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,1279
|
1 Аргентинское песо
|
0,0084
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3215
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0923
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1296
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,2063
|
1 Китайский юань
|
0,2463
|
1 Датская крона
|
0,2421
|
1 Грузинский лари
|
0,6581
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0536
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1606
|
1 Швейцарский франк
|
1,8276
|
1 Израильский шекель
|
0,4675
|
1 Канадский доллар
|
1,2360
|
1 Кувейтский динар
|
5,5370
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3771
|
1 Мексиканское песо
|
0,0896
|
1 Молдавский лей
|
0,0912
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3829
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2587
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2631
|
1 Турецкая лира
|
0,0895
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0555
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2806
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0469
|
Золото (1 унция)
|
3252,5675
|
Серебро (1 унция)
|
37,0320
|
Платина (1 унция)
|
1642,5740
|
Палладий (1 унция)
|
2506,0720