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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 марта 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,3%, составив 1,8024 маната, курс рубля на 0,4% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8024

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,1279

1 Аргентинское песо

0,0084

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3215

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0923

100 Вон Республики Корея

0,1296

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,2063

1 Китайский юань

0,2463

1 Датская крона

0,2421

1 Грузинский лари

0,6581

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0536

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1606

1 Швейцарский франк

1,8276

1 Израильский шекель

0,4675

1 Канадский доллар

1,2360

1 Кувейтский динар

5,5370

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3771

1 Мексиканское песо

0,0896

1 Молдавский лей

0,0912

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3829

1 Сингапурский доллар

1,2587

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2631

1 Турецкая лира

0,0895

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2806

1 Новозеландский доллар

1,0469

Золото (1 унция)

3252,5675

Серебро (1 унция)

37,0320

Платина (1 унция)

1642,5740

Палладий (1 унция)

2506,0720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2023)

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