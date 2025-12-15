Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)
- 15 декабря, 2025
- 09:21
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,9945 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9945
|
100 российских рублей
|
2,1237
|
1 австралийский доллар
|
1,1297
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0205
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0822
|
1 китайский юань
|
0,2411
|
1 датская крона
|
0,2670
|
1 грузинский лари
|
0,6310
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2709
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1833
|
1 швейцарский франк
|
2,1353
|
1 израильский шекель
|
0,5279
|
1 канадский доллар
|
1,2350
|
1 кувейтский динар
|
5,5422
|
100 казахстанских тенге
|
0,3260
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5183
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1678
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6057
|
1 польский злотый
|
0,4722
|
1 румынский лей
|
0,3919
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3166
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3236
|
1 Турецкая лира
|
0,0398
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0952
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9818
|
Золото
|
7354,3955
|
Серебро
|
106,4245
|
Платина
|
3000,1090
|
Палладий
|
2560,2765