Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,9945 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1237 маната.