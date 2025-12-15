Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,9945 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1237 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9945

    100 российских рублей

    2,1237

    1 австралийский доллар

    1,1297

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0205

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1155

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2411

    1 датская крона

    0,2670

    1 грузинский лари

    0,6310

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2709

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1833

    1 швейцарский франк

    2,1353

    1 израильский шекель

    0,5279

    1 канадский доллар

    1,2350

    1 кувейтский динар

    5,5422

    100 казахстанских тенге

    0,3260

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5183

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1678

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6057

    1 польский злотый

    0,4722

    1 румынский лей

    0,3919

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3166

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3236

    1 Турецкая лира

    0,0398

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0952

    1 Новозеландский доллар

    0,9818

    Золото

    7354,3955

    Серебро

    106,4245

    Платина

    3000,1090

    Палладий

    2560,2765
