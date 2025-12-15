Ilham Aliyev WUF13 Budget package
    CBA currency exchange rates (15.12.2025)

    Finance
    • 15 December, 2025
    • 09:34
    CBA currency exchange rates (15.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro remained unchanged at 1.9945 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.2% to 2.1237 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9945

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1237

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1297

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0205

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1155

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0822

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2411

    1 DKK (Danish krone)

    0.2670

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6310

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.2709

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1833

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1353

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5279

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2350

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5422

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3260

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5183

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1010

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1678

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6057

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4722

    1 RON (Romanian leu)

    0.3919

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3166

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4531

    1 SDR (IMF)

    2.3236

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0398

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0403

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0952

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9818

    Gold (1 ounce)

    7,354.3955

    Silver (1 ounce)

    106.4245

    Platinum (1 ounce)

    3,000.1090

    Palladium (1 ounce)

    2,560.2765
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)

