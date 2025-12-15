WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.12.2025)

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi dəyişməyərək 1,9945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1237 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9945

    100 Rusiya rublu

    2,1237

    1 Avstraliya dolları

    1,1297

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0205

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2411

    1 Danimarka kronu

    0,2670

    1 Gürcü larisi

    0,6310

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2709

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1833

    1 İsveçrə frankı

    2,1353

    1 İsrail şekeli

    0,5279

    1 Kanada dolları

    1,2350

    1 Küveyt dinarı

    5,5422

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3260

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5183

    1 Moldova leyi

    0,1010

    1 Norveç kronu

    0,1678

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6057

    1 Polşa zlotası

    0,4722

    1 Rumıniya leyi

    0,3919

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3166

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3236

    Türk lirəsi

    0,0398

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0952

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9818

    Qızıl

    7354,3955

    Gümüş

    106,4245

    Platin

    3000,1090

    Palladium

    2560,2765
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)
    CBA currency exchange rates (15.12.2025)

