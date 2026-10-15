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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2026)

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,06%, до 1,9067 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,7%, до 2,0148 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9067

    100 российских рублей

    2,0148

    1 австралийский доллар

    1,1821

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1260

    1 чешская крона

    0,0783

    1 китайский юань

    0,2540

    1 датская крона

    0,2551

    1 грузинский лари

    0,6546

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2514

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1706

    1 швейцарский франк

    2,0486

    1 израильский шекель

    0,5482

    1 канадский доллар

    1,1964

    1 кувейтский динар

    5,4526

    100 казахстанских тенге

    0,3762

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5238

    1 молдавский лей

    0,0949

    1 норвежская крона

    0,1791

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6135

    1 польский злотый

    0,4364

    1 румынский лей

    0,3573

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3258

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2998

    1 Турецкая лира

    0,0344

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0378

    100 Японских йен

    1,0763

    1 Новозеландский доллар

    0,9551

    Золото

    7046,8995

    Серебро

    95,2379

    Платина

    2735,2320

    Палладий

    1887,5950
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2026)
    CBA currency exchange rates (15.10.2026)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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