Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,06%, до 1,9067 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,7%, до 2,0148 маната.