Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2026)
- 15 октября, 2026
- 09:13
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,06%, до 1,9067 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,7%, до 2,0148 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9067
|
100 российских рублей
|
2,0148
|
1 австралийский доллар
|
1,1821
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1260
|
1 чешская крона
|
0,0783
|
1 китайский юань
|
0,2540
|
1 датская крона
|
0,2551
|
1 грузинский лари
|
0,6546
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2514
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1706
|
1 швейцарский франк
|
2,0486
|
1 израильский шекель
|
0,5482
|
1 канадский доллар
|
1,1964
|
1 кувейтский динар
|
5,4526
|
100 казахстанских тенге
|
0,3762
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5238
|
1 молдавский лей
|
0,0949
|
1 норвежская крона
|
0,1791
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6135
|
1 польский злотый
|
0,4364
|
1 румынский лей
|
0,3573
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3258
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2998
|
1 Турецкая лира
|
0,0344
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0378
|
100 Японских йен
|
1,0763
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9551
|
Золото
|
7046,8995
|
Серебро
|
95,2379
|
Платина
|
2735,2320
|
Палладий
|
1887,5950